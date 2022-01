Vlhova vince slalom Kranjska Gora, fuori Shiffrin

La slovacca ha vinto il suo quinto slalom stagionale: in Slovenia ha preceduto la svizzera Holdener (+0.23) e la svedese Swenn Larsson (+1.06). La leader di Coppa del mondo Mikaela Shiffrin ha inforcato nel corso della seconda manche

La slovacca Petra Vlhova ha vinto lo slalom di Kranjska Gora, in Slovenia. La leader della coppa di specialità, al quinto successo in stagione, ha preceduto la svizzera Wendy Holdener (+0.23) e la svedese Swenn Larsson (+1.06). Quarto posto per la tedesca Duerr (+1.29), quinta la slovena Bucik (+1.65). La statunitense Mikaela Shiffrin ha inforcato nel corso della seconda manche. Nessuna atleta italiana è riuscita a classificarsi nelle prime trenta durante la prima manche.

In classifica generale di coppa del mondo Mikaela Shiffrin si conferma leader nonostante l'eliminazione: la statunitense ha 866 punti, Vlhova è salita a quota 831, terza posizione per Sofia Goggia con 657.