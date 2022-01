Kriechmayr vince discesa Wengen, terzo Paris

L'austriaco Vincent Kriechmayr si è imposto nella discesa libera di Wengen con il tempo di 2:26.09. Sul podio anche lo svizzero Beat Feuz (+0.34) e Dominik Paris (+0.44). Il leader di coppa del mondo Marco Odermatt vede sfumare il piazzamento nei primi tre, per soli 2 centesimi. Quinta posizione per l'austriaco Matthias Mayer (+0.51). Più indietro gli altri azzurri: Christof Innerhofer (+1.85), Matteo Marsaglia (+3.32) e Mattia Casse (+3.51). Lo svizzero Odermatt resta saldamente in testa alla classifica generale di coppa del mondo. Domenica a Wengen è in programma uno slalom speciale.