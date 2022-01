Brignone vince SuperG di Zauchensee, 4^ Bassino

18esima vittoria in coppa del mondo e 46esimo podio per la valdostana che bissa il successo già ottenuto in SuperG a St. Moritz lo scorso dicembre e sale in testa alla classifica di specialità. Peccato per Marta Bassino, a soli 26 centesimi dal podio. Male, invece, Sofia Goggia, solo 19esima

Federica Brignone torna a vincere in SuperG sul tracciato austriaco di Zauchensee, bissando il successo già ottenuto in questa stagione a St. Moritz il 12 dicembre scorso. Lo fa con una prova quasi perfetta in una gara corta e dai distacchi ridotti, nella quale è riuscita a sfruttare la sua capacità di trovare le linee più veloci nella parte centrale della pista, quella più tecnica caratterizzata dal passaggio nel bosco, con le quali è riuscita a fare la differenza sulle sue avversarie. Prime delle quali la svizzera Corinne Suter, arrivata sulla linea del traguardo con appena 4 centesimi di ritardo sull’azzurra, e la padrona di casa Ariane Raedler, che ha chiuso a 17 centesimi dal tempo di 1’10’’84 della nostra Brignone. Peccato per Marta Bassino, partita fortissima nella pianeggiante prima parte e poi rallentata da un piccolo errore all’ingresso del bosco che l’ha portata alla fine a prendere 43 centesimi dalla compagna di nazionale e a chiudere quarta, a un passo dal podio. Ottava, invece, Elena Curtoni, scalzata dal sesto posto dalle prove di due delle ultime atlete, la francese Gauche (quinta) e la neozelandese Robinson (settima), mentre Sofia Goggia, mai veramente in gara, ha chiuso con solo il 19esimo posto, a 92 centesimi dalla Brignone. Che con questo successo può festeggiare la 18esima vittoria in assoluto in coppa del mondo e si porta in testa alla classifica di specialità.