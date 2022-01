Razzoli torna sul podio dopo 6 anni: 3° a Wengen

Nello slalom di Wengen strepitosa prestazione per il 21enne norvegese Lucas Braathen, che trionfa firmando una incredibile rimonta nella seconda manche (aveva chiuso 29esimo la prima) davanti allo svizzero Daniel Yule. Terzo posto per uno splendido Giuliano Razzoli, che torna sul podio dopo 6 anni. Tredicesimo Moelgg, fuori Vinatzer

Grande seconda manche di Giuliano Razzoli nello slalom di Wengen valido per la Coppa del Mondo di sci. L'azzurro, nono al termine della prima manche, ha chiuso con un ottimo terzo posto finale (ritorno sul podio in coppa del mondo per il 37enne azzurro dopo 6 anni, sempre a Wengen) alle spalle dello svizzero Daniel Yule, secondo, e Lucas Braathen, primo. Il 21enne norvegese, alla seconda vittoria in carriera in coppa del mondo, rimonta ben 28 posizioni rispetto alla prima manche chiudendo davanti a tutti e trionfando con il tempo complessivo di 1:41:48. Giù dal podio Manuel Feller, solo quinto, out anche Henrik Kristoffersen, primo al termine della prima manche. Mentre Manfred Moelgg ha chiuso 13esimo, fuori gara Alex Vinatzer, dopo il settimo posto nella prima manche: uno sci gli si è agganciato ad un palo e si è staccato facendolo uscire dal tracciato. Razzoli sale al quarto posto nella classifica di specialità con 154 punti, alle spalle di Foss-Solevaag con 180, di Yule con 162 e di Braathen con 155.