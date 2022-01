Slalom Kitzbuehel, Vinatzer conquista prima manche

L'azzurro Vinatzer chiude davanti a tutti la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di Kitzbuehel, in 50.59. Ottimo 4° posto per Razzoli, qualificati anche Sala, Gross e Maurberger. Finisce fuori Manfred Moelgg

L'azzurro Alex Vinatzer è al comando della prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di Kitzbuehel, con 50.59. Una gara caratterizzata da una cattiva visibilità e disputata sotto una fitta nevicata, iniziata nella notte. Alle spalle di Vinatzer si sono piazzati il francese Clement Noel in 50.67 ed il norvegese Sebastian Foss-Solevaag in 50.68. Poi un altro italiano, Giuliano Razzoli, al 4° posto in 51.32. Tra gli altri azzurri da segnalare l'ottava posizione di Tommaso Sala in 51.52 e la decima di Stefano Gross in 51.67. Più staccato Simon Maurberger (28° in 52.52 ma comunque qualificato), mentre è finito fuori Manfred Moelgg.