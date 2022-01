Marcialonga, tra i partecipanti anche un ex Roma

Tutto pronto per la 49^ edizione della Marcialonga, la granfondo trentina che si terrà domenica 30 gennaio, live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Alla partenza, fissata per le 7.35, si presenteranno anche calciatori, rallisti e bikers per mettersi alla prova nei 70 km di percorso da Moena a Cavalese