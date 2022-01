Snowboardcross, Moioli vince a Cortina

Michela Moioli ha vinto la prova di coppa del mondo di snowboardcross a Cortina d'Ampezzo. La bergamasca sarà portabandiera dell'Italia all'Olimpiade invernale di Pechino il prossimo 4 febbraio. Seconda la francese Chloe Trespeuch, battuta nel finale, terza la britannica Charlotte Bankes.

Entusiasta Michela Moioli per il successo sulle nevi di casa: “Vincere in casa davanti a questa meravigliosa platea, davanti ai miei genitori e ai miei amici è il miglior modo per presentarsi alle Olimpiadi"