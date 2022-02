L'ex sciatrice americana è tornata a parlare della depressione, problema che aveva rivelato in passato: "L'ho avuta per quasi 10 anni, penso che lo sci sia stato il modo di scappare da tutto quello di cui non volevo parlare". Come l'ha superata? "Il mio è stato un lungo viaggio, credo che tutti dobbiamo sforzarci di resistere e credere di più in noi stessi"