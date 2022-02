Garmisch: vittoria bis di Kristoffersen, 6°Razzoli

Con due successi in due giorni, anche il secondo slalom speciale di Coppa del Mondo di Garmisch porta la firma di Henrik Kristoffersen in 1:52.66. Per il norvegese, nuovo leader della Coppa di specialità e autore di una rimonta dopo l'ottavo tempo nella prima manche, è la 26esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Dietro di lui, dopo una serie di inforcate degli atleti che erano al comando nella prima manche (Meillard, Zenhaeusern e Strolz), l'inglese Dave Ryding in 1:53.01 (17 posizioni recuperate) ed il tedesco Linus Strasser in 1:53.13. Miglior azzurro Giuliano Razzoli, che chiude con un buon sesto posto in 1:53.23. Tra i top dieci anche Alex Vinatzer, nono in 1:53.62 . Per Tommaso Sala, 19esima posizione con il tempo di 1:54.74. La prossima tappa di coppa è a Kvitfjell, in Norvegia, con il ritorno di Dominik Paris e degli uomini jet: da venerdì a domenica in programma due discese ed un SuperG.