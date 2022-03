Tre ori a Pechino nel 2022, la campionessa norvegese smetterà al termine della stagione: "C’è un tempo per ogni cosa e penso che per me sia giunto il momento di fare altro". Poi un messaggio sulla guerra: "Il mio cuore è con il popolo ucraino che sta combattendo per la sua libertà" Condividi

"Non avrei voluto che questo viaggio giungesse alla conclusione, ma c’è un tempo per ogni cosa e penso che per me sia giunto il momento di fare altro". È con queste parole che la fondista norvegese e campionessa olimpica Therese Johaug, 33 anni, ha annunciato la fine della propria carriera al termine della stagione. Tre gli ori a Pechino: nella 10 km, 30 km e nello skiathlon negli ultimi Giochi. Sei le sue medaglie complessive a cinque cerchi insieme all'oro nella staffetta a Vancouver 2010, più l'argento nella 30km e il bronzo nella 10km di Sochi nel 2014. Johaug sarà regolarmente al via nella 30km di mass start a Oslo-Holmenkollen, proprio dove colse la sua prima vittoria in coppa del mondo (era il 2011).

Messaggio per l'Ucraina Nel lungo post dove ha annunciato il ritiro, la campionessa norvegese ha riservato un messaggio anche sull'attualità: "La guerra in Ucraina può far sembrare tutto privo di senso, il mio cuore è con il popolo ucraino, che sta combattendo per la sua libertà".

Il messaggio di addio "Il 5 marzo 2011 ho vinto la 30 km dei Mondiali di casa a Oslo - sono le parole di Therese Johaug su Instagram -. È stata la mia prima vittoria importante da senior e l’inizio di un’avventura che mi ha portata dove non avrei mai pensato di arrivare. Non avrei voluto che questo viaggio giungesse alla conclusione, ma c’è un tempo per ogni cosa e penso che per me sia giunto il momento di fare altro, senza più concentrare tutto il mio tempo sullo sci di fondo. È con questo stato d’animo che mi appresto a vivere la mia ultima gara, felice di tutto ciò che lo sport mi ha regalato".