Dominik Paris si conferma estremamente veloce a Kvitfjell: dopo il successo di sabato in discesa (il 21° in carriera, il 4° sulla pista norvegese), l'azzurro sfiora in podio anche in SuperG. Paris infatti chiude al quarto posto, staccato di 21 centesimi dal vincitore, il favorito padrone di casa Aleksander Aamodt Kilde. L'azzurro non rompe però il tabù che non lo vede salire sul podio in specialità da due anni e mezzo: il secondo posto di Lake Louise del 1 dicembre 2019 rimane l’ultimo piazzamento nelle prime tre posizioni. Kilde, sempre più leader della Coppa del mondo di specialità, ha preceduto di 7 centesimi il canadese James Crowford e di 12 l'austriaco Matthias Mayer. Più staccato l'altro azzurro Christof Innerhofer, fuori dalla Top-20.