Gigante Kranjska Gora: vince Kristoffersen

Nel primo dei due slalom gigante in programma questo fine settimana a Kranjska Gora si impone il norvegese Henrik Kristoffersen. Seconda posizione, ex aequo, per Lucas Braathen e Marco Odermatt, che conquista la coppa di specialità e rinforza il primato nella classifica generale. Per l'Italia 6° posto per Luca De Aliprandini, 21esimo il neo vicecampione mondiale juniores Filippo Della Vite

Il norvegese Henrik Kristoffersen in 2:18.28 ha vinto il primo gigante di Kranjska Gora. Dietro di lui il suo giovane connazionale Lucas Braathen in 2:18.61 e, con lo stesso tempo, lo svizzero Marco Odermatt, che vince la coppa di gigante ed avanza nella classifica generale rinforzando il primato. Dietro di loro lo svizzero Loic Meillard, autore di una grande rimonta (era 18esimo dopo la prima manche). Miglior azzurro Luca De Aliprandini, che ha chiuso sesto in 2:19.09 perdendo due posizioni dopo il quarto posto della prima manche. Per l'Italia in classifica anche il neo vicecampione mondiale juniores Filippo Della Vite, 21/o in 2.20.89, Hannes Zingerle, 23/o in 2:21.13 e Giovanni Borsotti, 24/o in 2:21.18. Domani a Kranjska ancora un gigante, ultima gara prima delle Finali della prossima settimana in Francia.