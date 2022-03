SuperG Courchevel: vince Kriechmayr, 14° Paris

Dopo il successo di ieri nella discesa, l'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.09.43 ha vinto a Courchevel anche l'ultimo superG della stagione. Dietro il due volte campione mondiale di Cortina, sono finiti gli svizzeri Marco Odermatt, ieri vincitore della coppa del mondo generale, in 1:09.96 e Gino Caviezel in 1:10.18 . Per l'Italia Dominik Paris, a disagio su un fondo dell'Eclipse trattato con il sale per il caldo e con un tracciato troppo tecnico, ha chiuso 14/o in 1:11.50 e Christof Innerhofer 17/o in 1:11.73 La coppa di superG era già stata vinta in anticipo dal norvegese Aleksander Kilde, oggi quarto in 1:10.31. Domani a Meribel gara a squadre per nazioni con gigante parallelo.