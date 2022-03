Shiffrin in testa nel gigante Meribel, Brignone 2^

L'americana è a caccia della coppa di specialità, deve rimontare 51 punti a Sara hecton (13^ dopo la prima manche) e 46 a Tessa Worley (al momento 8^). 2^ Federica Brignone a 82 centesimi. Podio alla portata anche di Marta Bassino (6^ a 1''37 dalla Shiffrin). Seconda manche alle 12 Condividi

La statunitense Mikaela Shiffrin è nettamente al comando dopo la prima manche dell'ultimo gigante della stagione alle Finali di Meribel. Secondo tempo per Federica Brignone e terzo per la norvegese Ragnhild Mowinckel. E' invece 6^ la piemontese Marta Bassino. Elena Curtoni, che ha potuto gareggiare avendo più di 50 punti in classifica generale, ha chiuso 25^.

Cosa serve alla Shiffrin per vincere la coppa di specialità Mikaela Shiffrin, già vincitrice della coppa del mondo generale, prima di questa gara era terza in quella di gigante (471 punti) alle spalle di Sara Hecton (1° con 522 punti) e Tessa Worley (2^ con 517). Per il sorpasso deve vincere e sperare in un piazzamento dal quinto posto in giù sia per svedese Hector (attualmente 13^) che per la francese Worley (attualmente 8^)