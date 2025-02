A Sestriere il Gigante femminile di Coppa del Mondo: la leader della classifica generale Federica Brignone parte con il pettorale numero 2. L'azzurra che negli ultimi giorni ha subito un'influenza è comunque al via. Pettorale n° 10 per Marta Bassino, 16 per Sofia Goggia. La diretta su Eurosport 1, canale 210 Sky

