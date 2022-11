Kilde vince la discesa di Lake Louise. Paris out

Quattordicesima vittoria in carriera per il norvegese, vincitore lo scorso anno della coppa di specialità, che chiude davanti all'austriaco Hemetsberger e lo svizzero Odermatt. Un podio racchiuso in appena un decimo. Lontani gli italiani: Paris cade, Innerhofer fuori dalla top 15

La prima discesa libera della stagione di Coppa del Mondo maschile parla norvegese. Aleksander Aamodt Kilde ha vinto la gara di Lake Louise, slittata da venerdì a sabato a causa del maltempo. Il norvegese, vincitore lo scorso anno della coppa di specialità, ha chiuso davanti all'austriaco Hemetsberger e lo svizzero Odermatt. Un podio racchiuso in appena un decimo. Per Kilde è la 14esima vittoria in carriera e il 30° podio. In casa Italia tanti rimpianti per Dominik Paris: l'azzurro era a 7 millesimi dal leader dopo il terzo intermedio, ma è scivolato a metà gara, per fortuna senza conseguenze. Il migliore degli italiani è Innerhofer che ha chiuso al 17° posto. Domenica si torna in pista a Lake Louise, ma stavolta per il Super G.