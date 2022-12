Annika Sieff ha terminato al secondo posto nella Gundersen inaugurale della Coppa del mondo femminile di combinata nordica a Lillehammer, in Norvegia. Sul trampolino HS98, la 19enne portacolori delle Fiamme Oro aveva fatto segnare un punteggio di 131.3, partendo con uno svantaggio di 12″ nella prova sugli sci stretti, nei confronti della norvegese Gyda Westvold Hansen. Nel circuito di 5 km, la rivale ha subito staccato l’azzurra grazie ad una progressione spaventosa, fino a chiudere la gara con il tempo di 14’27″1, con la trentina attardata di 1’11″5. Per Sieff si tratta del miglior risultato in carriera in Coppa del mondo, dove era già salita per due volte sul terzo gradino del podio, lo scorso anno, proprio a Lillehammer e a Schonach. Il secondo posto di venerdì è anche il miglior risultato per l’Italia nella seppur breve storia del massimo circuito femminile. Terza posizione, in rimonta, per la tedesca Nathalie Armbruster a 1’29″6. Hanno chiuso la top five l’austriaca Lisa Hirner e l’altra norvegese Ida Hagen. Discreta prestazione anche per Veronica Gianmoena: la 27enne carabiniera trentina ha terminato al 13esimo posto a 3’07″7 dalla Westvold Hansen, con un recupero di due posizioni nella frazione di fondo.