Biathlon, Vittozzi 2^ nella sprint di Kontiolathi

Lisa Vittozzi chiude al 2° posto la sprint di Kontiolathi, valida per la Coppa del mondo di biathlon. L'azzurra diventa leader della classifica e domenica, nella gara a inseguimento, avrà l'onore di indossare il pettorale giallo. Vittozzi, che è al suo miglior avvio stagionale si sempre, ha rimediato all'errore in apertura nella sessione di tiro a terra chiudendo con un 9 su 10 al poligono e una straordinaria prestazione sugli sci. Vittoria per l'austriaca Hauser, terza la svedese Persson. Per Vittozzi è il quinto podio in gare sprint, il quindicesimo totale in Coppa del mondo. In To-10 anche Dorothea Wierer (9^), mentre ha chiuso al 17° posto la giovane Rebecca Passler, classe 2001, che ha centrato il suo miglior risultato in carriera con 0 errori al tiro.