Fondo, Pellegrino 2° nella sprint di Lillehammer

Uno strepitoso Federico Pellegrino chiude al 2° posto la seconda sprint stagionale di Coppa del mondo maschile, questa volta a tecnica libera. Sulla pista di Lillehammer, il vicecampione olimpico della specialità ha chiuso alle spalle dell'extraterrestre Johannes Klaebo con un distacco di appena 75 centesimi. Terza piazza per un altro norvegese, Even Northug. Per Chicco è il secondo podio stagionale dopo il 3° posto a Ruka nella 20 km, il 36° della carriera in Coppa del mondo. Niente da fare invece per Davide Graz, eliminato nelle qualificazioni con il 56° tempo. Non hanno preso il via Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura.