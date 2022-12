Sprint tecnica classica Beitostolen, Mocellini 2°

Secondo posto per Simone Mocellini nello sprint a tecnica classica di Beitostolen (Norvegia). Il trentino, classe '98 della Fiamme Gialle, ha ottenuto il suo primo podio in carriera in coppa del mondo di sci di fondo.

L'azzurro ha ottenuto il 3° tempo nelle qualificazioni mattutine, poi nei quarti di finale ha preceduto Jouve, vincendo la batteriae in semifinale è arrivato quarto, qualificandosi come ultimo lucky loser per la finale. La gara è stata vinta dal francese Richard Jouve, terza posizione per lo svedese Calle Halfvarsson.