Marta Bassino torna alla vittoria e lo fa sulle nevi di casa del Sestriere, conquistando il Gigante femminile di Coppa del mondo davanti a Hector e Vlhova. La piemontese sale anche in testa alla classifica di specialità. Quarta Brignone, Goggia in forte ritardo e non qualificata per la 2^ manche: "Condizioni difficili per il mio rientro in questa disciplina"

Una straordinaria Marta Bassino conquista il Gigante femminile di Sestriere . Sulle nevi di casa, l'azzurra ha chiuso in 2'28''89 precedendo la svedese Sara Hector (+0''11) e la slovacca Petra Vlhova (+0''40) . Quarta Federica Brignone , a cui sfuma il podio numero 50 in carriera per soli 26 centesimi. Tra le azzurre, ottima 11^ piazza per Asja Zenere . Per Marta si tratta della sesta vittoria stagionale , la prima di questo 2022/2023. La piemontese sale anche al primo posto della classifica di specialità con 40 punti di vantaggio su Hector e 44 su Gut-Behrami. Domenica, sempre a Sestriere, è in programma lo slalom.

Goggia non qualificata per la 2^ manche: "Condizioni difficili"

Ha faticato invece Sofia Goggia, che ha pagato soprattutto nella parte centrale del tracciato, accusando un ritardo complessivo di 3″74. Gara simile anche per Elena Curtoni, al traguardo con 3″91 di svantaggio dalla leader. Entrambe non si sono qualificate per la seconda manche. Come non si è qualificata Elisa Platino, a 3″72 dalla prima. “Erano condizioni difficili – ha commentato Goggia -, sia per rientrare che per riapprocciare questa disciplina. Io non ho ancora i tempismi giusti con la carenza di gigante dell’ultimo periodo. Ho fatto davvero fatica, l’ho portata a termine, ma sapevo di essere in ritardo. Tanta consapevolezza ho in discesa dove in ogni centimetro so esattamente cosa sta facendo il mio sci, tanto poca ne ho in gigante. Ci vediamo a St. Moritz”.