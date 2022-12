Biathlon, Italia terza nella staffetta femminile

Nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Biatlhon, sulla neve austriaca di Hochfilzen, terzo posto per la staffetta femminile italiana. Vittoria della Francia davanti alla Svezia ma molto buona la prestazione delle italiane Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Lisa Vittozzi, che hanno chiuso terze a 18”5 dalle francesi. Dopo l’assenza della settimana scorsa, Dorothea Wierer ha disputato la sua prima staffetta stagionale. Insieme a lei Passler al lancio, Comola in terza frazione e Vittozzi in chiusura. Da evidenziare soprattutto le prove di Wierer e Passler, con loro l’Italia ha terminato la prima metà di gara in prima posizione. Quarta la Germania, poi Norvegia, Svizzera e Repubblica Ceca settima.