Pellegrino al fotofinish: sua la Sprint di Davos

Grandissima impresa di Federico Pellegrino. Grazie a una prestazione strepitosa, l'azzurro conquista la sprint a tecnica libera di Davos, battendo al fotofinish per 15 centesimi il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo chiudendo con un tempo di 2’14″31. Per il poliziotto di Nus si tratta della vittoria numero 17 in Coppa del Mondo a livello individuale, la ventesima in assoluto e quarta a Davos. E pensare che Pellegrino era in dubbio fino a questa mattina: infatti, proprio in questi giorni lo sciatore italiano diventerà padre e ieri notte era a casa per stare vicino alla sua compagna, Greta Laurent.