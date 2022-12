Italia ancora protagonista in Engadina: Elena Curtoni chiude 2^ il Super-G di St. Moritz, dominato dalla statunitense Mikaela Shiffrin. Podio completato dalla francese Miradoli. Quinta piazza per Sofia Goggia, che dopo l'impresa di sabato in discesa, si conferma tra le prime nonostante la mano infortunata. Brignone è 11^, Bassino out mentre era in zona podio

Mikaela Shiffrin domina il Super-G di St.Moritz, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. 'Sua Maestà' sforna l'ennesima prova maiuscola, chiude in 1'13''62 e centra il successo numero 77 della carriera, portandosi a -5 da Lindsey Vonn. L'americana, alla terza affermazione stagionale dopo le due di Levi, torna a vincere nella disciplina dopo tre anni. Splendida prova delle azzurre, con Elena Curtoni che si conferma a proprio agio sulla pista dell'Engadina e termina seconda ad appena 12 centesimi dalla Shiffrin (10° podio in carriera). Podio completato dalla francese Romane Miradoli (+0''40). Shiffrin si conferma in testa alla classifica generale davanti a Goggia.

Goggia, eroico 5° posto. Out Bassino

Quinta posizione per un'eroica Sofia Goggia, che dopo l'infortunio alla mano di venerdì, la conseguente operazione e l'impresa di sabato in discesa, si conferma tra le prime a soli 2 decimi da podio. Undicesima Federica Brignone (+1''25), mentre Marta Bassino esce di scena con intertempi che facevano sognare. Tanta Italia in zona punti con il 27esimo posto di Laura Pirovano, Roberta Melesi 28esima e Karoline Pichler 29esima. Fuori dalle trenta Nadia Delago 33esima. Out Nicol Delago.