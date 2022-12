Ennesimo capolavoro di Mikaela Shiffrin, che ha conquistato il gigante femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del mondo di sci alpino. La statunitense, alla 78^ vittoria in carriera, precede la slovacca Vlhova e l'azzurra Marta Bassino, che si conferma leader nella classifica di specialità. Quinta posizione per Federica Brignone

Ancora Mikaela Shiffrin. La statunitense domina il gigante femminile di Coppa del mondo, recupero di quello cancellato a Soelden, ospitato a Semmering. Vittoria numero 78 della carriera per la statunitense (la quinta sulla pista austriaca, podio n°125), che dopo aver fatto il vuoto dietro sé nella prima manche, è andata in gestione nella seconda, rifilando 13 centesimi alla slovacca Petra Vlhova. Splendido terzo posto per Marta Bassino, a 31 centesimi dalla vincitrice. Terzo podio stagionale in altrettanti giganti per la piemontese – quinto considerando il finale della scorsa stagione -, che con questo risultato mantiene la testa della classifica di specialità con 240 punti davanti a Vhlova a 190 e ala svedese Sara Hector, ex aequo con l’elvetica Lara Gut-Behrami a quota 172. Ottima la quinta posizione di Federica Brignone (+1''25). Shiffrin, grazie alla quarta vittoria stagionale, allunga in classifica generale con 675 punti davanti a Sofia Goggia a 470 punti e a Vhlova con 420 punti. Mercoledì si ripete con un altro slalom gigante sempre a Semmering.