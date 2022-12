Una straordinaria Lara Gut-Behrami chiude in testa la prima manche del gigante bis di Semmering. La svizzera precede di 22 centesimi Mikaela Shiffrin, con due azzurre in zona podio: Marta Bassino è terza (+0''81), Federica Brignone è quarta (+1''01). Alle 13.30 la seconda manche

Imprendibile Lara Gut-Behrami al termine della prima manche nel gigante femminile bis di Coppa del mondo a Semmering , in Austria. La ticinese è stata semplicemente impressionante sulla “Panorama”, fermando il cronometro sotto al minuto con il tempo di 59″23 , e con la sola Mikaela Shiffrin a cercare di rimanere attaccata a 22 centesimi . Marta Bassino , sul podio appena 24 ore fa, firma il terzo posto provvisorio a 81 centesimi dalla leader elvetica. Grande prova anche per Federica Brignone , quarta ex aequo con la svedese Sara Hector a 1″01. Distacchi che si fanno sempre più importanti a partire dalla sesta posizione, occupata dall’austriaca Katharina Truppe a 1″39 e seguita dalla slovacca Petra Vhlova, settima a 1″42. Top ten completata dalla polacca Maryna Gasienca-Daniel a 1″60 ottava, dalla norvegese Maria Therese Tviberg nona a 1″78 e dall’altra austriaca Ricarda Haaser a 1″84.

I risultati delle altre italiane

Grande Italia anche con Asja Zenere, 20^ a metà gara e partita col pettorale numero 49: la 26enne di Enego, che ha ben figurato in questa stagione di Coppa del mondo con l’11° posto a Sestriere, si è rifatta alla grande della delusione del primo gigante dove era rimasta esclusa dalla seconda manche per 18 centesimi. La portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, ha chiuso a 2″73 da Gut-Behrami. Non è riuscita a passare il turno Roberta Melesi – 32^ a soli 13 centesimi dalla qualificazione -, così come Laura Pirovano 40^, Elisa Platino 48^ e Annette Belfrond 50^.