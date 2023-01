Pellegrino 3° nell'inseguimento a Oberstdorf

Terzo podio in altrettante gare del Tour de Ski per il poliziotto di Aosta, autore di una grande rimonta nel finale della 20 km a inseguimento skating di Oberstdorf, in Germania, vinta dal solito Klaebo. Pellegrino adesso è secondo nella classifica generale

Federico Pellegrino fa tre su tre al Tour de Ski. Dopo il 2° posto nella sprint e il 3° posto nella 10 km in Val Mustair, il poliziotto di Aosta ha conquistato un terzo posto anche nella 20 km a inseguimento skating di Oberstdorf, in Germania. Pellegrino ha chiuso alle spalle del solito Klaebo e di un altro norvegese, Sindre Skar. Un podio che vale oro per l'azzurro che nel finale è riuscito a fare la differenza, sfiorando anche il secondo posto. Con questo risultato Pellegrino sale al secondo posto della classifica del Tour de Ski con 12 secondi di svantaggio su Klaebo. Il Tour de Ski si concluderà nel weekend in Val di Fiemme con una sprint a tecnica classica, una 15 km (sempre tecnica classica), e una 10 km in tecnica libera.