Italia protagonista nella prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Al comando c'è la canadese Valerie Grenier (57''05) davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami, ma in zona podio ci sono ben due azzurre. Federica Brignone è terza con soli 16 centesimi di ritardo, dietro di lei la leader della coppa del mondo di specialità, Marta Bassino, a 24 centesimi dalla vetta. Ben sei atlete racchiuse in mezzo secondo: in corsa per la vittoria anche Shiffrin, Vlhova e Hector. Elisa Platino si qualifica con il 24° tempo a 1″94 dalla leader, così come Asja Zenere che è 28^ a 2″27. Fuori dalle trenta la debuttante Laura Steinmair, mentre è uscita Roberta Melesi.