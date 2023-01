Il quartetto composto da Bionaz, Giacomel, Wierer e Vittozzi conquista un podio che all'Italia, nella specialità, mancava da 22 mesi. Vittoria per la Francia, terzo posto per la Svezia. Il prossimo weekend la Coppa del Mondo arriverà in Italia, con la tappa di Anterselva

L'Italia torna sul podio nella staffetta mista di Coppa del Mondo di biathlon. A Pokljuka, in Slovenia, il quartetto composto da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ha chiuso al secondo posto alle spalle della Francia. Una grande prestazione di squadra degli azzurri che hanno commesso appena sette errori, tutti coperti con le ricariche. A metà gara l'Italia era prima dopo il giro di penalità dei transalpini per gli errori a terra di Fillon Maillet, ma per la Francia hanno fatto la differenza Anais Chevalier e, soprattutto, Julia Simon nelle ultime due frazioni. Completa il podio la Svezia. La Coppa del Mondo di biathlon si sposterà adesso in Italia, ad Anterselva: giovedì il via del weekend azzurro con la sprint femminile.