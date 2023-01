Lucas Braathen si è imposto nello slalom di Adelboden, valido per la Coppa del mondo maschile di sci alpino. Doppietta norvegese con il secondo posto di McGrath, terzo il tedesco Strasser. Grande rimonta nella seconda manche di Alex Vinatzer, quarto e giù dal podio per un solo centesimo

Lucas Braathen ha conquistato lo slalom maschile di Coppa del mondo ad Adelboden, in Svizzera. Sulla mitica Chuenisbaergli, orfana del leader della classifica di specialità Henrik Kristoffersen fuori dai trenta a causa di un grave errore, il giovane norvegese ha chiuso in 1'49''31, precedendo di 71 centesimi il connazionale Atle Lie McGrath e di 92 centesimi il tedesco Linus Strasser. Seconda manche da campione di Alex Vinatzer, che dopo aver chiuso 15°, rimonta fino alla quarta piazza, a un solo centesimo dal podio. Una boccata di ossigeno per l'altoatesino, reduce da un periodo difficile con tante inforcate in Coppa del mondo.