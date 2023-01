Un fenomenale Aleksander Kilde si è imposto nella discesa libera bis di Kitzbuhel, in Austria, valida per la Coppa del mondo maschile di sci alpino. Sulla mitica Streif, sotto gli occhi di 70mila persone tra cui Arnold Schwarzenegger, il norvegese ha chiuso in 1'56''90 davanti al 42enne francese Clarey e allo statunitense Ganong. Beffa per Mattia Casse, quarto a soli quattro centesimi dal podio. Quinta piazza per l'austriaco Kriechmayr, vincitore venerdì. Fuori dalla Top-10 Dominik Paris, preceduto anche dall'altro azzurro Florian Schieder, secondo nella libera di ventiquattro ore prima. Assente il leader di Coppa del mondo, lo svizzero Marco Odermatt, fermatosi in via precauzionale dopo la botta al ginocchio sinistro rimediata nella discesa di venerdì. Domenica è in programma lo slalom, sempre a Kitzbuhel.