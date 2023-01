De Fabiani-Pellegrino secondi nella team sprint

L'Italia del fondo conquista il decimo podio stagionale grazie alla coppia De Fabiani-Pellegrino che chiude al secondo posto la team sprint in tecnica libera, perdendo la volata con la Francia di Jouve. Terzo posto per gli elvetici Grond-Riebli

L'Italia sale sul podio nella team sprint in tecnica libera di sci di fondo a Livigno. Nella gara di casa, la coppia formata da Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino ha chiuso al secondo posto, battuta in volata soltanto dalla Francia di Richard Jouve e Renaud Jay. Terza piazza, invece, per Svizzera I con Valerio Grond e Janik Riebli. Buon piazzamento anche per la coppia Italia II con Graz-Mocellini, quinti al traguardo con 4 secondi di ritardo dai francesi. Per l'Italia del fondo si tratta del decimo podio stagionale, tutti conquistati in campo maschile.