Mikaela Shiffrin è al comando del gigante di Kronplatz, valido per la Coppa del mondo di sci alpino, il secondo consecutivo dopo quello di appena ventiquattro ore fa. Sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe, l'americana (che martedì è diventata l'atleta donna più vincente in Cdm a quota 83) guida in 1'00''56 con 51 centesimi di vantaggio sulla svedese Sara Hector e con 65 centesimi sull'azzurra Marta Bassino. Quinta Federica Brignone, che cede 90 centesimi dalla leader. Nella classifica di specialità, Bassino è seconda con 451 punti, contro i 500 della Shiffrin. Quinta Brignone con 364. Seconda manche prevista per le ore 13.30.