Europei: oro Conti-Macii, Ghilardi-Ambrosini 2°

Storica doppietta per l'Italia agli Europei di pattinaggio artistico in corso a Espoo, in Finlandia. Sara Conti e Niccolò Macii hanno vinto la medaglia d'oro nella gara a coppie, precedento i connazionali Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Un traguardo storico per gli azzurri visto che, prima di oggi, l'unica medaglia conquistata nella specialità risaliva al 2013, al bronzo di Berton e Hotarek. Dopo la prova da manuale nel corto superando per la prima volta in carriera i 70 punti, Conti e Macii si sono confermati anche nel programma libero svolto su un medley tratto dalla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, collezionando 124.68 punti (60.78+63.90), chiudendo in totale con 195.13 punti). Rimonta, invece, per Ghirari e Ambrosini che dopo il corto erano quinti, ma si sono superati nel libero con 127.48 punti (totale 186.96), nuovo primato personale. Completano il podio i tedeschi Hocke-Kunkel, allenati comunque da un team italiano. Buona prova anche di Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, all'esordio da coppia agli Europei, che hanno chiuso al settimo posto.