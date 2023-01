Mikaela Shiffrin scatenata: si impone anche nello slalom di Spindleruv Mlyn (Rep. Ceca), valido per la Coppa del mondo di sci alpino, centrando l'85^ vittoria in carriera, la terza consecutiva. La statunitense ha preceduto la tedesca Guerr e la svizzera Holdener. Anita Gulli chiude 14^, prima delle italiane

La 'regina' Mikaela Shiffrin ha vinto il primo slalom femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca), valido per la Coppa del mondo di sci alpino. La statunitense conquista il successo numero 85 della carriera, portandosi a -1 da Ingemar Stenmark. Shiffrin (terza vittoria consecutiva, l'11^ della stagione) ha preceduto di 60 centesimi la tedesca Lena Duerr e di 1''31 la svizzera Wendy Holdener. La migliore delle italiane è stata Anita Gulli, scesa con il pettorale 46 e 14^. Nessuna delle altre tre azzurre al via, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Marta Rossetti, ha invece chiuso nelle 30. Shiffrin allunga ulteriormente nella classifica generale di Coppa del mondo. Si replica domenica, sempre con uno slalom e sempre sulla pista ceca, tornata nel circuito per la quinta volta nella storia dopo le esperienze del 2005, 2008, 2011 e 2019.