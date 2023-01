Shiffrin, niente record: Duerr vince il 2° slalom

Appuntamento con la storia rinviato per Shiffrin che non riesce a vincere l'86^ gara di Coppa del Mondo per soli sei centesimi. Nel secondo slalom di Splindleruv Mlyn vince Lena Duerr, al primo successo in carriera. Completa il podio la croata Ljutic. Quattro italiane in top 30: la migliore è Anita Gulli, quindicesima