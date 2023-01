C'è ancora la firma di Marco Odermatt sull'Olympia delle Tofane: seconda vittoria consecutiva per l'elvetico che allunga nella classifica generale di Coppa del Mondo grazie all'uscita di Kilde. Primo podio stagionale per Paris, unico atleta che ha accusato meno di un secondo di ritardo da Odermatt. Caduta senza conseguenze per Casse, ieri terzo

Cortina regala il primo podio stagionale a Dominik Paris . Dopo la deludente prestazione di sabato (42° al traguardo), Domme si è rifatto nel secondo SuperG sull'Olympia delle Tofane , chiudendo al secondo posto. Un'ottima gara dell'azzurro, battuto soltanto da un magistrale Marco Odermatt . L'elvetico, sempre più leader della Coppa del Mondo, ha centrato la seconda vittoria consecutiva a Cortina con una discesa impeccabile. Per lui si tratta della 19^ vittoria in Coppa del Mondo con il settimo podio consecutivo in SuperG. Terzo posto, invece, per l'austriaco Daniel Hemetsberger, lontano più di un secondo da Odermatt.

Kilde e Casse fuori

La tracciatura elvetica della pista ha creato non poche difficoltà agli atleti. Basti pensare che dei primi venti della startlist, in sei non sono arrivati al traguardo. L'uscita a sorpresa è stata quella di Aleksander Kilde: secondo ieri e in lotta fino a metà gara con Odermatt per la vittoria (era in vantaggio di 5 centesimi), il norvegese ha commesso un errore nel tratto centrale dell'Olympia delle Tofane, interrompendo così una serie di undici gare consecutive in top 8 in SuperG. Fuori anche Mattia Casse, ieri terzo, caduto senza conseguenze in uscita dal Duca d'Aosta.