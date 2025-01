Federica Brignone al comando del Super G di Cortina d'Ampezzo dopo una gara perfetta chiusa in 1:21.64. Elena Curtoni chiude con il tempo di 1:22.75, terzo tempo provvisorio. Sofia Goggia al momento è quinta: ha tagliato il traguardo in 1:22.89, a +1.25 da Brignone. Fuori Marta Bassino, partita con il pettorale numero 3. La gara è in diretta su Eurosport 2, canale 211 Sky

LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO