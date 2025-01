Giacomel trionfa nella mass start di Ruhpolding

Il 24enne trentino conquista la sua prima vittoria in coppa del mondo di biathlon, trionfando nella mass start a Ruhpolding in Germania. Nessun errore al tiro per l'azzurro, primo davanti alla coppia norvegese Lægreid e Johannes Bø

Un successo storico e che fa ben sperare per il futuro azzurro del biathlon. Tommaso Giacomel ha conquistato la mass start di Ruhpolding in Germania. Il 24enne trentino ha così raggiunto la prima vittoria nel circuito di coppa del mondo. Giacomel, che in palmares ha tre secondi posti, si è lasciato alle spalle la coppia norvegese Sturla Lægreid e Johannes Bø, senza commettere errori al tiro, prima volta per lui nella specialità. A fine gara tutta la gioia di Giacomel: “E’ una giornata davvero pazzesca, fuori da ogni logica. E’ stata una gara dura, durissima: mi sono ritrovato al poligono finale con i migliori.Stavamo attravesando un momento complicato per tutta la squadra, questo risultato vale molto per me e per tutti noi. Sono davvero orgoglioso del lavoro che ho fatto in questi anni, ma anche di tutto quello che hanno fatto i nostri tecnici, tutto il nostro staff, tutto il nostro team”.