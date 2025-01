"E' nata una stella": si dice spesso, a volte anche troppo. Ma in questo caso le speranze sono sostenute da prestazioni davvero strepitose. Kelly Ann Doualla, giovanissima (15 anni) sprinter lombarda, figlia di genitori del Camerun, non finisce di stupire. Oggi, sulla pista del PalaCasali di Ancona, ha vinto la gara dei 60 metri del meeting "Alessio Giovannini", quarta tappa del World Indoor Tour, correndo in 7"23, tempo eccezionale per una ragazza della sua età e nuovo primato europeo della categoria under 18, che migliora il 7"24 che l'olandese N'Ketia Seedo ottenne nel 2020. Con questo tempo Doualla è diventata anche la quarta italiana di sempre a livello assoluto: il record nazionale, stabilito l'anno scorso, appartiene a Zaynab Dosso con 7"02. Meglio della 15enne Kelly Ann hanno fatto anche Marisa Masullo con 7"19 nel 1983 e Manuela Levorato con 7"20 nel 1999. Il 7"23 di Doualla a livello italiano è anche il nuovo record under 20, che migliora il 7"27 con cui sempre lei aveva corso una settimana fa a Bergamo.