Short track, Italia 1^ in staffetta mista a Dresda

Per la prima volta nella storia l'Italia ha vinto la staffetta mista in Coppa del Mondo grazie a Pietro Sighel, Arianna Sighel, Thomas Nadalini e Arianna Valcepina. Decisivo il sorpasso all'ultima curva di Pietro Sighel che ha poi conquistato il 2° posto nei 1500 metri, diventanto il quarto azzurro di sempre a salire sul podio in CdM in ciascuna delle tre distanze individuali olimpiche dello short track

L'Italia dello short track raccoglie uno storico risultato nella quinta tappa di Coppa del Mondo a Dresda, in Germania. Sul ghiaccio della Joynext Arena, il quartetto formato da Pietro Sighel, Arianna Sighel, Thomas Nadalini e Arianna Valcepina ha vinto la staffetta mista. Un successo straordinario visto che si tratta della prima vittoria di sempre per l'Italia in Coppa del Mondo nella specialità. Il quartetto italiano è riuscito a mettersi alle spalle Corea del Sud, Olanda e Canada soprattutto grazie al lavoro di Pietro Sighel , decisivo con un sorpasso all'ultima curva.

Sighel nella storia

Il pattinatore di Trento è salito sul podio anche a livello individuale, conquistando il secondo posto sui 1500 metri. Per Sighel si tratta del terzo podio stagionale a livello individuale in Coppa del Mondo dopo il 3° posto di Montreal e Calgary, entrambi sui 500 metri. Il secondo posto di oggi è il miglior risultato di sempre in carriera per il 23enne delle Fiamme Gialle sulla distanza, diventando così il quarto pattinatore italiano di sempre a collezionare almeno un podio in Coppa del Mondo in ciascuna delle tre distanze individuali olimpiche dello short track dopo Nicola Rodigari, Nicola Franceschina e Fabio Carta.