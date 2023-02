Capolavoro di Marta Bassino, oro ai Mondiali di Courchevel/Meribel di sci alpino. La piemontese chiude il SuperG in 1'28''06, precedendo la statunitense Shiffrin (+0'11) e il duo Lie-Huetter , terze a parimerito a +0''33. Per Bassino, alla prima vittoria in carriera nella disciplina , si tratta del secondo oro iridato dopo quello conquistato nel parallelo a Cortina 2021. L’Italia è tornata sul gradino più alto del podio dopo 26 anni, dai tempi di Isolde Kostner nel Mondiale di Sestriere 1997. La squadra azzurra parte fortissimo a questi Mondiali, con il secondo titolo dopo quello di Federica Brignone in combinata.

Bassino: "Senza parole, coronamento del grande lavoro"

"Ho tremato fino alla fine, sopra mi davano tutte mezzo secondo - ha detto Bassino alla 'Rai' - Non è poco da recuperare. E' stato un patimento, sono felice. Devo ancora realizzare bene, sono su di giri. E' bellissimo. La mia prima vittoria in SuperG ai Mondiali, è incredibile. Ho solo pensato di sciare come so, la differenza l'ha fatta il voler spingere a tutte le curve. Il parallelo era stato bello, ma oggi è una vittoria forte e incredibile. Sono senza parole, sono contenta di me stessa e meravigliata di aver sciato così bene. Sono felice, è il coronamento del lavoro, della costanza, di quello che c'è dietro. Mi è spiaciuto lunedì, ma ho deciso di voltare pagina e guardare al lato positivo. Al Mondiale è inutile guardarsi indietro e avere rimpianti, ho sbagliato ma ho cercato di avere sensazioni positive per oggi. Bello esserci riuscita. Domani riposo, poi farò un po' di gigante e poi torniamo per il parallelo".