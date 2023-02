Mondiali, Italia argento nella staffetta mista

Straordinaria prestazione a Oberhof (Germania) del quartetto composto da Vittozzi, Wierer, Bionaz e Giacomel che fino all'ultimo ha lottato con la Norvegia per l'oro, ma Johannes Boe è riuscito a fare la differenza in uscita dall'ultimo poligono. Bronzo alla Francia con quasi un minuto di ritardo

L'Italia mette subito al collo una medaglia ai Mondiali di biathlon in corso a Oberhof, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato l'argento nella staffetta mista grazie al quartetto composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel. Una prestazione di squadra straordinaria, con appena sei errori complessivi al poligono, ha consentito all'Italia di giocarsi l'oro fino alla fine con la Norvegia che è riuscita a fare la differenza nelle frazioni maschili, con Laegreid prima e, soprattutto, Johannes Boe che in uscita dall'ultimo poligono ha bruciato Giacomel sugli sci. Per l'Italia è il miglior risultato di sempre nel format, al pari dell'argento conquistato nel 2020 ad Anterselva. Medaglia di bronzo per la Francia con quasi un minuto di ritardo.