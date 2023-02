Sci in lutto: è morta a 37 anni Elena Fanchini

L'ex sciatrice è morta dopo una lunga battaglia contro un tumore. Classe 1985, in carriera ha vinto un argento mondiale in discesa nel 2005 oltre a due vittorie in Coppa del Mondo. Goggia le aveva dedicato la recente vittoria in discesa a Cortina

Lutto per lo sci italiano, proprio nella giornata in cui Marta Bassino ha regalato alla spedizione azzurra il secondo oro dei Mondiali di Meribel-Courchevel. A 37 anni è morta infatti Elena Fanchini, ex discesista della nazionale italiana che negli ultimi anni lottava contro un cancro. Elena era riuscita a guarire dal tumore che la colpì per la prima volta nel 2017, ma la scorsa estate era arrivata una ricaduta che ne aveva peggiorato le condizioni. Lei era la più grande delle tre sorelle Fanchini (Nadia e Sabrina), tutte protagoniste della storia recente dello sci alpino italiano. Nel suo palmares vantava un argento mondiale, vinto nel 2005 in discesa libera a Bormio, oltre a due vittorie di Coppa del Mondo sempre nella stessa specialità (Lake Louise 2005 e Cortina d'Ampezzo 2015). La notizia è arrivata nel ritiro azzurro del Mondiale poco prima dell'inizio della festa per l'oro di Marta Bassino e ha colto di sorpresa un po' tutta la delegazione italiana, che ha immediatamente deciso di sospendere ogni celebrazione.