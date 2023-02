Mondiali, leggenda Boe: vince anche l'individuale

Il norvegese vince anche la 20km a Oberhof e diventa il primo biathleta di sempre a conquistare l'oro iridato in tutti i sette format di gara, individuali e staffette. Boe vanta una striscia di undici vittorie in altrettante gare svolte nel 2023 tra Coppa del Mondo e Mondiali Condividi

C'è ancora la firma di Johannes Boe ai Mondiali di biathlon in corso a Oberhof, in Germania. Il biathleta norvegese ha vinto anche l'individuale maschile di 20 km, unico titolo iridato che mancava nella sua bacheca. Grazie a questo trionfo, Boe diventa così il primo biathleta di sempre - uomini o donne non fa la differenza - a vincere l'oro mondiale in tutti i sette format di gara, individuali e staffetta. La chiusura di un cerchio per Johannes Boe che ha trionfato in grande stile, regalando spettacolo sull'anello tedesco. Nonostante i due errori complessivi al poligono nelle quattro serie affrontate, il norvegese ha offerto una prova incredibile sugli sci (ha dato almeno 2 minuti a tutti gli avversari), arrivando al traguardo prima di chiunque altro pur partendo con il pettorale 11. L'argento è andato al connazionale Laegreid, campione uscente nella specialità, mentre il bronzo allo svedese Samuelsson.

I record di Johannes Boe Per il norvegese è il quarto titolo iridato in altrettante gare finora disputate a Oberhof. A disposizione ancora tre gare (single mix, staffetta maschile e mass start) per fare qualcosa di unico nella storia dello sport. In caso di vittoria nella partenza in linea di domenica, Boe diventerebbe il primo biathleta in assoluto a vincere tutti i titoli individuali nella stessa edizione dei Mondiali. Finora a quota 3, oltre a lui, ci sono solo leggende del biathlon come Martin Fourcade, Raphael Poirée, Ole Einar Bjoerndale, Laura Dahlmeier, Liv Grete Skjelbreid e Olena Zubrilova. Boe, inoltre, ha vinto tutte le undici gare disputate nel 2023 tra Coppa del Mondo e Mondiali, considerando sia le competizioni individuali che a squadre.