Shiffrin cambia coach: addio a Day dopo 7 anni

Mikaela Shiffrin cambia allenatore . Alla vigilia del gigante femminile ai Mondiali di Courchevel/Meribel, gara dove la statunitense partirà favorità, "her majesty" ha annunciato la separazione con Mike Day , figura di riferimento nelle ultime sette stagioni all'interno del suo staff. "Dopo aver lavorato con Mike Day per sette stagioni, ho deciso di andare avanti con una nuova leadership nel mio team per la fase successiva della mia carriera - ha spiegato Shiffrin - Voglio ringraziare Mike e riconoscere tutto il suo lavoro e la sua dedizione negli ultimi anni".

Prima il cambio di skiman, adesso il coach

Per Shiffrin, che finora ai Mondiali ha vinto un argento in SuperG, è solo l'ultimo cambiamento nel suo staff visto che la scorsa estate aveva detto addio allo storico skiman Johann Strobl, sostituito da Robert Buergler e Lukas Rottinger. L'US Ski Team ha fatto sapere che "Mikaela proseguirà il suo percorso con nuovi allenatori e continuerà ad essere supportata da vicino dai tecnici della federazione per il resto della stagione e in futuro".