Vinatzer 2° nello slalom di Kitzbuehel. Vince Noel

Secondo posto in rimonta per Alex Vinatzer - undicesimo dopo la prima manche - nello slalom di Kitzbuehel. La gara è stata vinta dal francese Clement Noel, terza posizione per Lucas Pinheiro Braathen. Per il 25enne di Selva Gardena è il miglior risultato in carriera in coppa del mondo

L'Italia torna finalmente sul podio nello slalom con Alex Vinatzer ottimo secondo in 1.41.58 nell'impegnativa gara di coppa del mondo di Kitzbuehel. Per l'altotesino - 24 anni e bronzo iridato a Courchevel - è il terzo podio in carriera dopo due terzi posti, ottenuto rimontando nove posizioni nella seconda manche. Ha vinto - quarto successo stagionale e 14/o in carriera - il francese Clement Noel in 1.41.49. Terzo in 1.41.68 il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. La coppa del mondo uomini resta in Austria e passa in Stiria, a Schladming: martedì e mercoledi gare in notturna con gigante e speciale.