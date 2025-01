Dopo la doppietta in discesa libera di 24 ore fa (vittoria di Federica Brignone con un centesimo di vantaggio su Sofia Goggia) le nostre due campionesse dovrebbero tornare in pista stamattina a Garmisch per il superG ma una forte nevicata sulla parte alta della pista Kandahar e la pioggia abbondante al traguardo ne mettono a rischio lo svolgimento. La partenza al momento resta fissata alle ore 11 ma si attende una decisione della giuria

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO