Mondiali, Vittozzi-Giacomel bronzo in single mix

Dopo l'argento nella staffetta mista, l'Italia è ancora da podio nelle gare uomo-donna ai Mondiali di biathlon di Oberhof. Gli azzurri hanno conquistato il bronzo nella single mix grazie a Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel che hanno chiuso la gara alle spalle della Norvegia (un altro oro per Johannes Boe, in coppia con Marte Olsbu Roeiseland) e dell'Austria (Komatz e Hauser). Nella staffetta a coppie, l'Italia ha condotto gara di testa sin dalla prima tornata. Il brivido è arrivato nell'ultimo poligono, quando Giacomel ha dovuto percorrere due giri di penalità dopo gli errori nella serie in piedi. Da dietro non ne hanno approfittato Svezia e Francia, rispettivamente quarta e quinta al traguardo. Per l'Italia si tratta della terza medaglia ai Mondiali. Il comune denominatore si chiama Vittozzi, sempre protagonista nei tre piazzamenti sul podio.