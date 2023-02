L'Italia chiude al 4° posto nel medagliere dei Mondiali di sci di Meribel/Courchevel grazie ai due ori di Brignone e Bassino, all'argento di Federica in gigante e al bronzo di Vinatzer in slalom. In testa l'inarrivabile Svizzera con 7 medaglie, trascinate dal fenomeno Odermatt. Ecco il medagliere completo